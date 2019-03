Mobilisation mondiale pour le climat : la jeunesse passe aux actes

Ils considèrent que les dirigeants du monde entier n’en font pas, ou pas assez, pour sauver la planète. Ils ont donc décidé de se mobiliser massivement. Eux, ce sont les jeunes du monde entier. Ils marchent ce vendredi 15 mars, à travers le monde, pour sauver la planète. Paul Larrouturou a suivi la jeunesse française à Paris, il raconte. Des centaines de milliers de collégiens, de lycéens, d’étudiants, dans les rues du monde entier pour faire avancer la sauvegarde de la planète. Ils sont très nombreux à avoir répondu à l’appel à la « grève scolaire » lancé par Greta Thunberg, devenue la figure du mouvement pour l’environnement. Tous juste majeurs, ou pas encore, ils ont décidé de prendre à bras le corps la sauvegarde de la planète, la leur, celle de leur avenir. Ils réclament de vraies politiques environnementales, crédibles et appliquées, partout dans le monde. Ils veulent faire la chasse aux gros pollueurs, aux beaux discours jamais suivis d’actes. Car c’est ce qu’ils réclament à cor et à cri : des actes solides, forts, alors que la planète n’a jamais été plus en danger qu’aujourd’hui. Paul Larrouturou était à Paris ce vendredi pour suivre la mobilisation de la jeunesse française. Il raconte.