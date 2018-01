Mode et Harcèlement - Diane Kruger victime "de situations inacceptables pour une jeune femme de 15 ans"

Diane Kruger a déjà réagi sur l’affaire Weinstein qu’elle connaissait. Si elle avait eu vent de ses comportements déplaisants envers les femmes, elle ne savait pas en revanche, qu’il s’agissait de viols et d’abus graves. Alors qu’aujourd’hui, le New York Times parle d’un nouveau scandale autour des mannequins abusés par les photographes, Diane Kruger ex-grande mannequin a-t-elle été témoin ou victime de tels actes ? « Bien sûr, » répond Diane Kruger, « On ne m’a jamais agressé sexuellement mais je me suis retrouvée dans des situations inacceptables pour une jeune femme de 15 ans ». « La mode est coupable de ce genre de comportements. Tout le monde savait comment ce photographe se comportait, » a-t-elle ajouté.