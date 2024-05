Mode JO activé !

« Je suis chaude, je passe de main en main, je me fais soulever par des jeunes, des vieux, par tout le monde et dernier indice : on me tient par le cul. » Qui suis-je ? Je suis la flamme olympique bien sûr ! Depuis 3 jours, le mode JO est activé dans le cerveau des Français, comme un bouton ON – OFF. Mais il faut bien l’avouer, l’arrivée de la flamme olympique à Marseille était canon.

En savoir plus sur Yann Barthes