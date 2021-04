Mohamed Laqhila, le député LREM déclaré "boulet du climat" pour son soutien à Total

Tous les ans, l’association Greenpeace décerne ses prestigieux titres de « Boulet du climat » aux personnalités politiques. En 2021, devant l’Assemblée nationale, Greenpeace épinglait – pour ne citer qu’eux – Barbara Pompili, pourtant ministre de l’Écologie, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron « pour l’ensemble de son œuvre ». Parmi les heureux lauréats de l’année 2020 figure également un député LREM bien connu des écologistes : Mohamed Laqhila. Le député des Bouches-du-Rhône est un fervent défenseur de l’entreprise Total, pourtant épinglée pour l’utilisation d’huile de palme dans ses carburants. Problème : l’huile de palme est l’une des principales causes de la déforestation dans le monde. 10 millions et demi d’hectares de forêt ont été rasés en 15 ans, principalement en Asie du Sud-est. C’est neuf fois la taille de l’Île-de-France, ou encore la taille d’un pays comme l’Islande. Pour lutter contre l’utilisation de l’huile de palme par Total, une loi souhaitait donc sanctionner financièrement l’entreprise. Pour se défendre, le patron de Total s’est rendu à l’Assemblée, où il s’est trouvé un allié : Mohamed Laqhila. Les deux hommes sont tellement sur la même longueur d’ondes qu’ils répètent exactement les mêmes phrases.