Mohammed Ben Salmane, un château... et Simone

L’héritier réformateur d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane, s’est offert une petite propriété dans les Yvelines, à Louveciennes. Près de 4000m² de pièces, 23 mètres de hauteur, une salle de cinéma, … La somme ? 275 millions d’euros. À Louveciennes, les habitants ne sont pas tous fans de l’arrivée du prince saoudien. Et parmi eux, il y a Simone. Simone cultive des fruits sur son terrain, voisin de celui du château de Mohammed Ben Salmane, et les vend aux habitants. Sauf que le prince veut racheter la parcelle de Simone, pour agrandir sa nouvelle propriété. Et Simone, elle, ben elle a dit non.