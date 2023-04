Moins d’un an après sa création, ça sent déjà la fin pour la NUPES

Moins d’un an après sa création, la NUPES est-elle déjà au bord de la rupture ? La grande coalition de gauche a du plomb dans l’aile et les médias s’en délectent. La NUPES aura pourtant tout tenté pour paraître unie ce mardi, enchaînant une conférence de presse commune et une marche en groupe vers l’Elysée pour remettre une lettre contre la réforme des retraites à Emmanuel Macron. Enfin, une partie de la NUPES seulement, puisque les Insoumis, les Socialistes et les Verts ont tous fait faux bond aux Communistes, boudant l’Elysée pour Matignon où ils étaient reçus par Elisabeth Borne.