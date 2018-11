Le "moment de grâce" de Léa Salamé et Nicolas Demorand : "C'était une connerie", reconnaît Laurence Bloch

Fallait-il vraiment faire un débriefing de l'interview de Nicolas Hulot sur France Inter ? Souvenez-vous, à l'époque, le ministre de l'Écologie annonce en direct sa démission surprise. Ses interviewers, Léa Salamé et Nicolas Demorand sont soufflés. Plus tard, ils donnent eux-même une interview pour revenir sur ce moment fort... et sont copieusement moqués. "Une connerie", reconnaît désormais la patronne de France Inter, Laurence Bloch.