Le procès de Patrick et Isabelle Balkany s’est ouvert ce lundi à Paris. Le couple de Levallois-Perret est accusé d’avoir, entre autres, dissimulé 13 millions d’euros au fisc. Leur procès, après des années de rebondissements judiciaires, est l’un des plus importants de la sphère politique des dernières années. On en parle avec Salhia Brakhlia pour son Moment de vérité.