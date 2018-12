Moment de vérité : à quoi sert une fiche S ?

Un homme a ouvert le feu mardi soir, en centre-ville de Strasbourg, tout près du marché de Noël de la ville. Trois personnes ont été tuées et une douzaine d’autres blessées, dont plusieurs grièvement. D’après les autorités, Chérif C. était connu des services de police et avait fait l’objet de plusieurs condamnations en France, en Suisse ou encore en Allemagne, principalement pour des faits de vols et de violences. Il est également fiché S en France, une information qui a rapidement été reprise par les personnalités politiques et les internautes. L’occasion de faire le point sur la signification d’une Fiche S avec Salhia Brakhlia.