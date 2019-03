Le 16 mars dernier, le restaurant du Fouquet’s sur les Champs-Elysées a été saccagé et partiellement incendié en marge des manifestations des gilets jaunes. Un couple a été arrêté après avoir volé des fourchettes et un tabouret pendant les pillages. Tous deux originaires de Tours, gilets jaunes, ils ont été relâchés après trois jours de garde à vue et une comparution immédiate.