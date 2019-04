Le Moment de vérité : après Wauquiez et Dupont-Aignan, Eric Zemmour file à l’extrême-droite

Depuis quelques mois, Eric Zemmour semble passer de main (politique) en main (politique). D’abord, il a été reçu en grande pompe par Laurent Wauquiez, patron des Républicains. Puis par Nicolas Dupont-Aignan, patron de Debout la France. Il ne restait plus que le Rassemblement national pour boucler son tour de la droite et de l’extrême-droite française. C’est désormais chose faite puisqu’Eric Zemmour était jeudi l’invité de Stéphane Ravier, sénateur RN des Bouches-du-Rhône. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.