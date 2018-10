Moment de vérité – Paris : Mahjoubi vs Griveaux

Les élections municipales n’auront lieu qu’en 2020, mais déjà les candidats sont sur la ligne de départ, qu’ils le disent officiellement, ou pas. Pour son moment de vérité, Salhia Brakhlia en a rencontré deux : Mounir Mahjoubi et Benjamin Griveaux, deux LREM et membres du gouvernement qui n’hésite pas à se tirer la bourre, l’air de rien. Iront-ils, iront-ils pas ? Les élections municipales de 2020 avancent à grands pas et la bataille pour la mairie de Paris va faire rage. Beaucoup sont déjà déclarés ou du moins très entendus : l’actuelle maire sortante, Anne Hidalgo, le forrain Marcel Campion, l’adjoint en charge du logement Ian Brossat. D’autres ne sont pas officiels, mais ne devraient plus tarder à l’être, comme l'ancien conseille de François Hollande Gaspard Gantzer, par exemple. Au sein même du gouvernement, plusieurs ambitieux laissent entendre que la mairie de Paris est un objectif. Parmi eux, le secrétaire d’État en charge du numérique Mounir Mahjoubi et le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Mais la Macronie laisserait-elle deux de ses membres être candidats face à face ? Peu de chances. Les deux hommes, pourtant collègues, se sont donc lancés dans une bataille feutrée pour quémander la place de l’homme fort.