Moment de vérité : qui est Carlos Ghosn ?

Le président de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est incarcéré au Japon pour des soupçons de fraude fiscale. Le FISC japonais le soupçonne d’avoir dissimulé une partie de ses revenus. Il est notamment soupçonné d’abus de biens sociaux. Carlos Ghosn aurait, selon la presse japonaise, dissimulée près de la moitié de ses revenus 2017, soit l’équivalent de 38 millions d’euros. Au Japon, ces soupçons ne sont pas pris à la légère et le groupe Nissan compte demander le départ immédiat de Carlos Ghosn. De son côté, la France se montre elle plus prudente et assure qu’elle sera « extrêmement vigilante » à la « stabilité » du groupe.