Le Moment de vérité : Christiane Taubira vient au secours de Raphaël Glucksmann et du PS

A J-10 avant les élections européennes, la plupart des campagnes semblent au point mort. La liste du parti socialiste, portée par Raphaël Glucksmann, ne décolle pas et n’atteindrait même pas les 5% des voix le 26 mai prochain. Pour tenter de redonner du souffle à cette campagne qui patine, Raphaël Glucksmann et le PS ont pu compter sur un soutien de poids, celui de l’ancienne Garde des Sceaux, Christiane Taubira. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.