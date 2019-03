Le Moment de vérité : dans les coulisses du procès Bernard Tapie

Le procès de Bernard Tapie s’est ouvert à Paris ce lundi 11 mars. 26 ans après le début de son litige avec le Crédit Lyonnais, l’homme d’affaires espère mettre un point final aux poursuites judiciaires. Bernard Tapie est soupçonné d’escroquerie et de détournement de fonds publics dans l’affaire de l’arbitrage du Crédit Lyonnais/Adidas, survenu en 2006. A l’époque, Bernard Tapie obtient de la justice plus de 400 millions d’euros au titre du « préjudice moral » qu’il aurait subi à la vente de la société Adidas. En 1993, alors que Bernard Tapie est en difficulté financière, il revend l’équipementier. Un an plus tard, il sera revendu avec un confortable bénéfice. Bernard Tapie accuse alors sa banque, le Crédit Lyonnais, de l’avoir lésé de près de 400 millions d’euros. Face à la lenteur de la justice, il demande un arbitrage qui, contre toute attente, lui sera favorable. Au retour de la gauche au pouvoir en 2012, l’État s’interroge : Bernard Tapie n’aurait-il pas bénéficié d’un traitement de faveur grâce à ses relations à l’Élysée ? L’enquête est rouverte, Bernard Tapie est de nouveau renvoyé en correctionnelle pour « escroquerie en bande organisée » et « détournement de fonds publics ».