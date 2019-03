Le Moment de vérité : la difficile couverture médiatique des manifestations en Algérie

La candidature d’Abdelaziz Bouteflika a un cinquième mandat a propulsé des milliers d’Algériens dans les rues. Depuis plusieurs jours, ils défilent en masse dans le pays. Pourtant, sur place, très peu de journalistes étrangers. L’État algérien ne délivre plus de visas de presse et seule une correspondante de l’AFP peut rendre compte des manifestations. Sur place, même les journalistes algériens doivent batailler pour faire leur travail et se faire entendre.