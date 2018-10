Moment de vérité : Eric Brion, le 1er porc de Balancetonporc

Le 13 octobre 2017, Eric Brion est le premier homme à voir son nom associé au tout nouveau hashtag "Balancetonporc". À l’époque, c’est la journaliste Sandra Muller qui dénonce le comportement qu’il a eu avec elle quelques années plus tôt sur la chaîne Equidia. Un an plus tard, Eric Brion raconte au micro de Salhia Brakhlia comment MeToo a transformé sa vie. "Tu as de gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit". Ce sont les propos que Sandra Muller attribue à Eric Brion, ex-patron de la chaîne Equidia. En octobre 2017, sur Twitter, la journaliste raconte les faits dans une version française de "MeToo" et lance, dans le même temps, le hashtag #balancetonporc qui fera des émules. Quelques semaines plus tard, Eric Brion reconnaîtra, dans une tribune du Monde, avoir tenu ces propos – qu’il qualifie de "déplacés" - et présentera ses excuses à la journaliste… avant de l’attaquer en diffamation. Suite à cette dénonciation, la compagne d’Eric Brion le quitte et il perd les principaux clients de sa société de conseil. Un an plus tard, il s'exprime pour la première fois à la télévision et raconte comment "Balance ton porc a ruiné [sa] vie". Salhia Brakhlia l'a rencontré pour recueillir son témoignage.