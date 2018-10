Moment de vérité : les erreurs de l’arrestation de Redoine Faïd

Tôt ce mercredi matin, la police a arrêté Redoine Faïd, dans l’Oise. Le braqueur, évadé de la prison de Réau (Seine-et-Marne), a passé trois mois en cavale avant d’être rattrapé par les forces de l’ordre. Salhia Brakhlia revient sur son arrestation. Au début du mois de septembre, Salhia Brakhlia avait passé les lourdes portes de la maison d’arrêt de Réau, en Seine-et-Marne. C’est de cette prison que s’était échappé, quelques semaines plus tôt, le braqueur Redoine Faïd, aidé par des complices. Après trois mois de cavale, il a été arrêté cette nuit dans l’Oise, en compagnie de son frère. La Brigade de recherche et d’intervention est intervenue dans la matinée dans le quartier du Moulin, à Creil, où avaient trouvé refuge Redoine Faïd et son frère, complice de son évasion spectaculaire le 1er juillet dernier. Deux autres personnes ont été interpellées pendant cette intervention, une femme ainsi qu’un troisième homme. Des armes ont également été saisies dans ce domicile de Creil. Le 24 juillet déjà, soit trois semaines après son évasion, Redoine Faïd avait été aperçu dans l’Oise. Il n’avait, semble-t-il, pas quitté le département depuis. Redoine Faïd avait été condamné à 25 ans de prison pour un braquage raté et le meurtre d’une policière et avait déjà réussi une première évasion, en 2013, avant d’être rattrapé par la police un mois et demi plus tard.