Moment de vérité : face à la hausse des violences, les pompiers lancent une campagne choc

Partout en France, les agressions violentes contre des sapeurs-pompiers se multiplient, parfois jusqu’au drame. Ce fût le cas début septembre avec la mort d’un sapeur-pompier, en exercice, poignardé par un homme de 31 ans. Depuis le début de l’année, on comptabilise plus d’une vingtaine d’agression contre les pompiers, un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes. Les syndicats de sapeurs-pompiers réclament plus de sécurité afin de poursuivre leurs missions sereinement.