Après sa défaite aux européennes, la démission de son chef Laurent Wauquiez et le départ de plusieurs de ses cadres et membres, la droite a plus que jamais besoin de se reconstruire. Oui, mais sur quelles bases, quelles idées ? Au fond, c’est quoi « la droite » aujourd’hui en France ? Salhia Brakhlia est allée poser la question pour son Moment de vérité.