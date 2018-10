Moment de vérité : Gérard Collomb en immersion dans le "Chicago français"

Grenoble est-il devenu le "Chicago français" ? C’est le constat que font plusieurs syndicats de police. Gérard Collomb s’est rendu sur place, en fin de semaine dernière. Ces derniers mois, les agressions de policiers et de gendarmes sont devenus monnaie courante. La dernière en date a eu lieu à Grenoble, avec l'incendie criminelle d'un domicile de gendarmes. Dans cette ville, les forces de l'ordre déplorent une insécurité et une délinquance grandissantes. Les habitants sont à bout, les policiers et les gendarmes aussi : agression, trafic de drogues, violences, ils tirent la sonnette d'alarme. Au point de qualifier leur ville de "Chicago français". Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb s'est rendu sur place et n'a pas hésité à ironiser sur la situation. Salhia Brakhlia et ses équipes sont allés à la rencontre des habitants excédés.