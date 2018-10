Moment de vérité : Gérard Collomb, celui qui ne voulait plus être ministre

Lundi 1er octobre, Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur, a présenté sa démission à Emmanuel Macron, qui l’a refusé. Le chef de l’État lui a demandé de rester en poste jusqu’à nouvel ordre. Dans le Figaro, quelques heures plus tard, Gérard Collomb a de nouveau fait savoir son intention de quitter le gouvernement. Salhia Brakhlia fait le point. Gérard Collomb va-t-il quitter la place Beauvau ? Le ministre de l’Intérieur a présenté en début de semaine sa démission au chef de l’État, qui l’a refusé. Depuis plusieurs semaines, le 1er flic de France multiplie pourtant les critiques et les petites phrases à l’encontre d’Emmanuel Macron et de la politique du gouvernement. Ces déclarations, si Gérard Collomb souhait en faire le prétexte à une démission rapide, n’auront pas suffi à Emmanuel Macron. Le chef de l’État a ainsi demandé à son ministre de rester en poste jusqu’au moment où il jugera lui-même opportun qu’il démissionne. Gérard Collomb avait annoncé début septembre son intention de se présenter à l’élection municipale de Lyon, son fief, où il espère retrouver son fauteuil de maire dès 2020. Il avait dans la foulée annoncé pouvoir quitter le gouvernement dès 2019. À l’Élysée, on dément tout « désaccord politique » entre Emmanuel Macron et son premier soutien et rappelle qu’un « remaniement doit correspondre à un moment politique », d’après des propos rapportés par le Monde. Pourtant, cet après-midi, Gérard Collomb a réitéré son intention de quitter le gouvernement au journal Le Figaro, obligeant Emmanuel Macron à demander à son Premier ministre de lui dresser une liste de potentiels successeurs à l'Intérieur. Salhia Brakhlia fait le point.