Moment de vérité – Gilets jaunes : cafouillage au sommet de l’État

Depuis 19 jours, les gilets jaunes se mobilisent partout en France avec de plus en plus de radicalité car, en face, les réponses apportées par le gouvernement ne leur conviennent pas. Une nouvelle manifestation est prévue ce samedi à Paris et fait redouter de nombreux débordements. Depuis une semaine, et les affrontements violents du 1er décembre, l’État semble improviser, cafouillage après cafouillage. On en parle avec Salhia Brakhlia.