Moment de vérité : les grosses boulettes du plus jeune maire de France

Stéphane Sieczkowski-Samier a 26 ans. En 2014, il est élu à la mairie d’Hesdin, dans le Pas-de-Calais. A 22 ans, il devient le plus jeune maire de France. Depuis… il enchaîne les boulettes et plutôt des grosses. Verbalisé sur un quad avec une Miss France, mis en examen à 26 ans, il a aussi cité Hitler en plein discours, a voulu une Audi A1 pour voiture de fonction (mais s’est fait retirer son permis). Sa dernière boulette en date ? Il a acheté deux revolvers avec l’argent de la mairie. Les équipes de Quotidien ont voulu le rencontrer, et elles n’ont pas été déçues.