Moment de vérité – Les Lilas : colère après la mort d’un adolescent dans une rixe entre bandes

Dimanche, un jeune garçon de 13 ans est décédé après une violente rixe entre bandes dans le quartier des Lilas, en Seine-Saint-Denis. Samedi, fin de journée, deux bandes rivales se sont affrontées dans le quartier des Lilas, en Seine-Saint-Denis. Les adolescents, dont la moyenne d’âge ne dépasse pas les 13 ans, habitent le quarti des Lilas et du Pré Saint-Gervais, quelques kilomètres plus loin. Dans la violence de l’affrontement, Aboubakar, 12 ans, est retrouvé roué de coups par la police. Transporté à l’hôpital, il succombera à ses blessures dimanche dans la journée. Au cours du week-end, la police a arrêté cinq jeunes, tous mineurs. Sur place, la stupeur domine, mais les habitants ne sont pas surpris : la violence et la criminalité en hausse depuis plusieurs années laissaient envisager le pire.