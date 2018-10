Moment de vérité : les petits nouveaux du remaniement

Après deux longues semaines de suspens (ou pas), Edouard Philippe a annoncé la composition de son nouveau gouvernement ce mardi matin. Salhia Brakhlia fait le point. Quatre départs et huit nouvelles arrivées : Edouard Philippe III a revu en profondeur la composition de son équipe gouvernementale. Françoise Nyssen (Culture), Stéphane Travert (Agriculture), Jacques Mézard (Cohésion des Territoires) et Delphine Gény-Stephann (Économie) sont débarqués. Le socialiste Franck Riester récupère le portefeuille de la Culture, son collègue Didier Guillaume reprend quant à lui l’Agriculture. Le Modem Marc Fresneau hérite des Relations avec le Parlementent, l’ancienne directrice de la communication de Danone, Emmanuelle Wargon, est nommée Secrétaire d’État à la Transition écologique. La députée LREM Christelle Dubos devient Secrétaire d’État à la Solidarité, Agnès Pannier-Runacher à l’Économie, Gabriel Attal à la Jeunesse et Laurent Nunez à l’Intérieur. En plus de ces départs et de ces arrivées, plusieurs mouvements parmi l’équipe gouvernementale qui reste en poste. Christophe Castaner devient ministre de l’Intérieur, en remplacement de Gérard Collomb démissionnaire. Jacqueline Gourault, ancienne n°2 de l’Intérieur, récupère le ministère de la Cohésion des Territoires, où elle sera toujours épaulée par Julien Denormandie qui reste en poste.