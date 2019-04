Chaque année, le jury du prix « Press Club, humour et politique » décerne ses trophées de l’humour en politique. Chaque année, c’est l’occasion de revenir sur les mots les plus drôles, les grosses gaffes, les absurdités débitées par les personnalités politiques tout au long de l’année. Ce 9 avril, c’est Edouard Philippe, l’actuel Premier ministre, qui a remporté le grand prix. On en parle avec Salhia Brakhlia.