Le Moment de vérité - Procès France Telecom : rencontre avec Sébastien Crozier, actuel dirigeant d’Orange

Le procès du groupe France Télécom s’ouvre ce lundi à Paris, dix ans après une vague de suicide dans l’entreprise : 19 salariés se sont suicidés, 12 ont fait une tentative de suicide et huit ont été soignés pour dépression. A l’époque, les familles de victimes et les salariés avaient dénoncé un « management par la terreur » au sein du groupe. L’ancien PDG de France Télécom, Didier Lombard ainsi que six autres cadres et dirigeants sont jugés pour harcèlement moral. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.