Moment de vérité : le remaniement made in nouveau monde

C’est mardi et c’est jour de remaniement pour Edouard Philippe ! Après la démission de Gérard Collomb en début de semaine dernière, le Premier ministre doit reformer son gouvernement. Un remaniement qui s’annonce nettement plus large que le seul remplacement du ministre de l’Intérieur. Sauf que, s’il était annoncé pour ce mardi, il n’a finalement… jamais eu lieu. Pourtant, Salhia Brakhlia et les équipes de Quotidien étaient au rendez-vous, elles ont sillonné les ministères et l’Élysée toute la journée pour rencontrer les éventuels futurs ex-ministres.