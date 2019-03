Le Moment de vérité - Remaniement : Mounir Mahjoubi avait-il prévu de quitter le gouvernement si vite ?

Tensions au sein de la majorité : l’actuel porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, et le secrétaire d’État en charge du numérique Mounir Mahjoubi partage la même ambition, celle de devenir le prochain maire de Paris. Tous deux LREM, ils devront attendre que leur parti désigne celui qui tentera sa chance lors des élections municipales de 2020. Pour l'heure, ils ont tous deux été sortis du gouvernement par Emmanuel Macron, et plus tôt que prévu. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.