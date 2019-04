Le Moment de vérité : rencontre avec David Gréa, ancien prêtre et désormais homme marié

La question n’est pas nouvelle, mais elle pourrait trouver une réponse positive dans un avenir plus ou moins proche : les prêtes doivent-ils avoir le droit de se marier dans l’église catholique ? Avec la crise qu’elle traverse actuellement, l’Église catholique sent la nécessité de se renouveler, de se moderniser. David Gréa était prêtre à Lyon. Il est tombé amoureux d'une de ses paroissiennes, Magalie. Aujourd'hui, ils sont mariés et ont un enfant, mais il a dû quitter ses fonctions. Salhia Brakhlia l'a rencontré.