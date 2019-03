Le Moment de vérité : rencontre avec Marcel Campion, candidat à la mairie de Paris

La bataille de Paris a commencé : déjà une belle brochette de candidats au poste de maire de la capitale sont déclarés ou sur le point de le faire. Parmi eux, des têtes connues et attendues : Rachida Dati, Mounir Mahjoubi ou encore Pierre-Yves Bournazel. Et d’autres, tout aussi connue, mais dont la candidature a davantage surpris : c’est le cas du forain Marcel Campion. Salhia Brakhlia l’a rencontré. Qui pour succéder à Anne Hidalgo à la mairie de Paris ? L’actuelle maire de la capitale n’a pas encore annoncé ses intentions pour les municipales de 2020, mais elle est déjà très challengée. À ce jour, plusieurs candidats annoncés ou sur le point de le faire se tiendraient sur la ligne de départ. Parmi eux, on compte plusieurs membres du gouvernement ou de la majorité : le député Cédric Villani, le Secrétaire d’État au numérique Mounir Mahjoubi ou encore l’actuel porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Du côté de l’opposition, Rachida Dati (LR), Pierre-Yves Bournazel (Agir) ou encore Danièle Simonnet (FI) et Gaspard Gantzer (ancien conseiller com’ de François Hollande. Tous rompus à la politique et à ses codes. Et puis il y Marcel Campion, le bruyant autoproclamé « roi des forrains » qui a fait polémique fin 2018 avec ses propres sur les homosexuels. Marcel Campion, malgré les remous, a décidé de maintenir sa candidature aux municipales. Quel est son programme ? Quelles sont ses chances ? Salhia Brakhlia l’a rencontré.