Le Moment de vérité : rencontre avec Margrethe Vestager, future successeure de Jean-Claude Juncker ?

Et si, pour la première fois, une femme prenait la tête de la Commission européenne ? L’actuel commissaire, Jean-Claude Juncker, doit quitter ses fonctions en novembre. Le match se joue d’ores et déjà entre Michel Barnier et Margrethe Vestager, tous deux favoris pour reprendre son poste. Margrethe Vestager, 51 ans, une carrière prolifique derrière elle, pourrait bien prendre la tête de la course. Salhia Brakhlia l’a rencontrée, elle le portrait de la peut-être future femme forte de l’Union européenne.