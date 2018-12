Moment de vérité : que s’est-il passé entre les lycéens et les forces de l’ordre à Mantes-la-Jolie ?

151 lycéens, à genoux, mains derrière la tête ou les bras joints dans le dos et les mains ligotées par des serre-joints pour certains, tête contre un mur. Ce sont les images filmées par un policier présent à Mantes-la-Jolie jeudi 6 décembre, alors que les élèves manifestaient devant leur établissement. Sur les images, qui ont fait le tour des réseaux sociaux et la Une des journaux, on entend également un policier dire "Voilà une classe qui se tient sage". Salhia Brakhlia s'est rendue sur place ce vendredi.