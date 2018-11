Moment de vérité : dans la salle de crise de l'Intérieur

Les « gilets jaunes » se sont mobilisés partout en France samedi 17 novembre, et plus sporadiquement dimanche 18 novembre. Blocage de routes, d’autoroutes, des grands axes aux routes de campagne, de rond-point, de péage… ils étaient visibles, en plus ou moins grand nombre, partout dans le pays. De nombreux dérapages ont également été recensés sur la journée de samedi, avec une vingtaine d’interpellations. Plusieurs faits d’agression homophobe ou raciste ont également été recensés. Une manifestante a été tuée par une conductrice après que des manifestants ont tenté de bloquer son véhicule. Salhia Brakhlia décrypte le plan média du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, tout au long de la journée.