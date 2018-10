Moment de vérité : Sœur Véronique Margron lutte contre la pédophilie dans l’Église

Sœur Véronique Margron est présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France (Corref). Elle s'engage au quotidien pour faire reconnaître les cas d'abus sexuel sur mineurs perpétrés au sein de l'Eglise et pour mettre fin à l'omerta qui les entoure. Cette semaine un communiqué pour réclamer une commission d’enquête parlementaire sur les abus sexuels et la pédocriminalité a été signé par plusieurs Parlementaires. Salhia Brakhlia l’a rencontrée.