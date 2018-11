Moment de vérité : un député brandit un gilet jaune pour soutenir la Réunion

Si les gilets jaunes ont été fortement mobilisés en métropole, ce n’est rien comparé à la situation qui se déroule actuellement à la Réunion. Depuis 10 jours, des affrontements violents éclatent entre manifestants et forces de l’ordre. L’île a dû instaurer un couvre-feu pour tous les habitants et faire appel à des renforts. La Réunion, c’est aussi un climat social plus compliqué encore qu’en métropole : 23% de chômage, 40% de la population sous le seuil de pauvreté et coût de la vie jusqu’à 7% plus cher. Pour alerter sur ces conditions de vie et sur la colère grandissante et désormais palpable de ses habitants, le député FI de la Réunion, Jean-Hugues Rathenon, s’en est fait l’écho en pleine Assemblée nationale.