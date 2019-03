Le Moment de vérité : vers un Brexit sans accord ?

Le Royaume-Uni va-t-il quitter l’Union européenne dans la douleur ? La perspective d’un accord se fait devient de plus en plus improbable à 16 jours du Brexit. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Le Royaume-Uni va-t-il quitter l’Union européenne dans la douleur ? Mardi 12 mars, le Parlement britannique a une fois de plus rejeté l’accord écrit à quatre mains entre la Première ministre du pays, Theresa May, et le président la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Deux ans de négociations n’auront pas suffi à mettre le Royaume-Uni et le reste de l’Union européenne d’accord sur les conditions de son départ. Fragilisée, Theresa May n’a plus beaucoup de cartes à jouer. Désormais, seules trois options s’offrent à elle, et aux Britanniques : soit un ultime accord est trouvé avant l’échéance fixée au 29 mars, soit l’Union européenne accorde un délai supplémentaire au Royaume-Uni avant d’acter sa sortie, soit les Britanniques annule purement et simplement le Brexit. Pour l’Union européenne, l’avenir du Brexit est aujourd’hui entre les mains de Londres. Il reste 16 jours aux Britanniques pour trouver une issue.