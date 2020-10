En savoir plus sur Yann Barthes

Le Covid touche-t-il aussi l’iconique Rocher ? Apparemment, oui. La situation est d’ailleurs suffisamment préoccupante pour que le ministre d’Etat, à la demande du prince souverain, appelle les monégasques à la prudence en évitant les transports en commun et les grandes réunions de famille. Et qu’est-ce qu’ils ont fait, le ministre et le prince juste après ces annonces ?