En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 3 mars : BFM en fait toujours trop, quand le gouvernement et l’opposition s’accroche, on ne sait plus si c’est pour le 49.3 ou pour l’obstruction parlementaire, le Coronavirus s’invite dans les municipales et, comme toujours, la plus fine analyse du PAF était sur CNEWS.