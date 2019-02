Monsieur Poulpe et Baptiste Lecaplain au Festival de l’Humour !

Comme de nombreux humoristes, Monsieur Poulpe et Baptiste Lecaplain participent au FUP, le Festival de l’Humour qui a lieu cette année du 13 au 26 février à Paris. Le premier présente « Monsieur Poulpe fait crac crac avec ses ami.e.s », une soirée sexe avec le premier championnat de Air Sex français. Et le second participe à « Le grande soirée de l’humour et du foot »… On est allés en loge leur poser quelques questions et on a beaucoup ri…