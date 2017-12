"En montagne, on se mobilise pour secourir les migrants » (version longue)

C’est un drame qui se joue à nos frontières, dans les Hautes-Alpes, à la frontière avec l’Italie. Depuis quelques mois, des migrants tentent de rejoindre la France par le Col de l’Echelle et le Col de Montgenèvre. A 1800 mètres d’altitude, et dans des températures glaciales. Pour Quotidien, Valentine Oberti a suivi le parcours de ces migrants qui tentent leur chance sur cette route très dangereuse, et qui peut être fatale. Voici la version longue du reportage diffusé dans l’émission.