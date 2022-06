Montmorillon : un hôpital flambant neuf, mais des urgences régulièrement fermées faute de personnel

Depuis des mois, le monde hospitalier est en crise et ne cesse d’alerter le chef de l’Etat. Emmanuel Macron l’a promis : la santé sera une priorité de son second quinquennat. Pour le prouver, il s’est rendu ce mardi dans un hôpital de Cherbourg. Nous, on a préféré donner la parole aux Français, ceux qui sont confrontés tous les jours au manque de personnel et de moyens dans les hôpitaux, aux déserts médicaux, aux frais de santé qui explosent. Pour les écouter et les entendre, notre reporter Abda Sall s’est rendu dans la Vienne.