Morning Glory : pour parler retraites des femmes, BFMTV a donc invité... des hommes

Tous les jours, Clémence Abafour regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme du jeudi 26 janvier 2023 : la petite voix aiguë de Fabien Roussel, la crise conjugale de Valérie Pécresse et Jean Castex et la députée Barbara Pompili qui creuse sa propre tombe sur la peine de mort.