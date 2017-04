Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Au programme aujourd’hui : les mecs de l'UDI ne savent plus où donner de la tête, les mélenchonistes n'ont toujours pas compris qu'ils avaient perdu, et,OH ! SURPRISE, Emmanuel Macron est partout sur les pages de Paris Match, mais ils ont oublié quelques photos de sa soirée...