Morning Glory - Toi aussi apprends tous les noms des nouveaux ministres  

Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Au programme aujourd’hui : Ils étaient encore inconnus du grand public il y a 3 jours : les nouveaux ministres ont fait leurs premières matinales. Et les radios sont fières de les recevoir... même s'il y a encore quelques ratés au niveau des noms. Du côté des politiques, un seul mot à la bouche : le TRAVAIL. Du nôtre, on a d'ores et déjà identifié les vilains tics de certains...