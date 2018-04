Tous les jours, Laurent Macabiès, Antoine Hanlet et Simon Laigne regardent pour vous les matinales radio et télé. Au programme de ce vendredi 13 avril : les députés En Marche ont tous A-DO-RÉ l’interview d’Emmanuel Macron chez Pernaut, Christian Jacob a encore mangé des rognons et, vendredi oblige, on debriefe la semaine Johnny du bandeau de BFMTV.