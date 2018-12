Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 6 décembre : la confrontation entre les gilets jaunes et les ministres sur BFMTV, le nouveau patron des LREM et son léger déficit de notoriété, Jacqueline Gouraud répond à un QCM et la reine Elizabeth inaugure.