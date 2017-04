Morning Glory - #EmeuteAsselineau  

Tous les jours, Laurent Macabiès regarde les matinales radio et vous savez quoi ? Plus le 1er tour approche, plus Laurent est rassuré. Pourquoi ? Car il sait que le bouton nucléaire sera entre de bonnes mains. Voici les mains du jour dans lesquelles il pourrait atterrir, parmi lesquelles, celles de François Asselineau, véritable star de la campagne. C'est en tout cas ce qu'il avance... Ici, on attend les preuves de pied ferme, #EmeuteAsselineau. Pour le reste, la campagne prend des allures de... Far West.