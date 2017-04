Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Au programme aujourd’hui : une ambiance un peu tendue, en mode "QUI aura le pouvoir d’appuyer sur le bouton nucléaire ?" Nathalie Arthaud était toujours aussi inarrêtable, Emmanuel Macron joue à Ni Oui ni Non, et on commence à se demander si Nicolas Dupont-Aignan ne viendrait pas d'une autre planète... A J-6, on est donc tout à fait rassurés.